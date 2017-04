Azerbaycan'da kutlu doğum haftası dolayısıyla "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı program düzenlendi.



Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğinin organize ettiği etkinliğe Kafkas Müslümanları İdaresi Başkan Yardımcısı, Azerbaycan Başmüftüsü Salman Musayev, Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Gündüz İsmayılov, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş, Azerbaycanlı milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Azerbaycan ve Türkiye ulusal marşları ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Din Hizmetleri Müşaviri Güneş, 28. yılını dolduran kutlu doğum programlarının yurt dışı temsilciliklerinde de devam ettirildiğini söyledi.



Programın konusunu teşkil eden "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temasına değinen Güneş, insanlığın birbirine güvenini yitirdiği bir dünyada Allah korkusuna sahip, gittiği her yerde güven aşılayacak bireylerden oluşan bir topluma ihtiyaç duyduklarını belirtti.



Güneş, arzu ettikleri toplum için sadece dili ile iman eden değil, gönlü ve ameli ile Allah'a gerçekten teslim olmuş nesle ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı İsmayılov, Türkiye Diyanet Vakfı'na Türkiye ve dünyada Kutlu Doğum Haftası düzenledikleri için teşekkür etti.



Çağdaş toplumda her yerde güvenlik kameralarının bulunduğunu fakat insanların dahilinde güven sıkıntısı yaşandığını söyleyen İsmayılov, İslam dünyasında da çeşitli sıkıntıların yaşandığını kaydetti.



İsmayılov, "Bu sıkıntıların kurtuluş yolu yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'dir. Büyük bir servetin, manevi bir potansiyelin sahipleriyiz. Bu potansiyeli, mirası iyi değerlendirmeliyiz. Bu servet bizim dinimiz ve milli manevi değerlerimizdir." şeklinde konuştu



Başmüftü Musayev, Türk milletinin her zaman İslamiyete sahip çıktığını ve İslam geleneklerini koruduğunu söyledi.



Türk milletine has olan bu özelliğin tüm İslam alemince çok iyi bilindiği söyleyen Musayev, İslam geleneklerinin bugüne kadar ulaşmasında Osmanlı Devleti'nin büyük rol oynadığını vurguladı.



Sinevizyon gösterisinin de yapıldığı etkinlik, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Aydınlı ile Doç. Dr. Namık Abuzerov'un konuşma yaptığı panelle devam etti.



Etkinlik sonrasında davetlilere çeşitli dini kitaplar ve gül dağıtıldı.