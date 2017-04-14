Azerbaycan'da Kapalı Alanda Sigara Yasağı Getirildi

Azerbaycan'da kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan düzenleme kabul edildi. Azerbaycan Meclisi, kapalı alanlarda ve kamuya açık bazı alanlarda sigara içilmesini yasaklayan düzenlemeyi kabul etti. Milli Meclisin bugün yapılan oturumunda, "Tütün ürünlerinin kullanımının kısıtlanması" yasa tasarısı tartışmaya çıkarıldı ve kabul edildi. Yasa tasarısının 10. maddesi gereği sağlık ve eğitim kurumlarında, müze, tiyatro ve sinema salonlarında, özel ve kamuya ait iş yerlerinde, ticari ve sosyal hizmetlerin verildiği tüm kapalı yapılarda sigara içilmesi yasak olacak. Hava ve deniz limanlarının binalarında, tren istasyonlarında, garlarda, otobüs duraklarında, toplu taşıma araçlarında, taksilerde, asansörlerde, çocuk parklarında ve plajlarda da sigara içilmesi yasaklandı. Oteller, kafe, bar ve restoranların kapalı alanları ile alt ve üst geçitlerde de sigara içilmesi yasaklandı. Ayrıca yasa gereği tüm işletme sahiplerinin sigara içilmesi için özel yerler ayırması gerekiyor, bu yerler dışında sigara içilmemesi lazım. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde ise "tütün içmek yasaktır" yazısının veya işaretinin olması gerekiyor. Yasaklı yerlerde sigara içilmesi halinde cezai işlemler uygulanması öngörülüyor.



(Kamil Nadirli/İHA)