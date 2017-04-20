Azerbaycan'da "İslam Dayanışma Yılı" Etkinlikleri

Bakü'de, 2017'nin "İslam Dayanışma Yılı" ilan edilmesi ve mayısta yapılacak 4. İslami Dayanışma Oyunları'nın İslam ülkeleri arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.



Azerbaycan Basın Konseyince Beynelhalk Basın Merkezinde düzenlenen toplantıya, cumhurbaşkanlığı ve çeşitli bakanlık yetkilileriyle medya yöneticileri katıldı.



Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Politik Konular Daire Başkanlığı yetkilisi Behruz Hasanov, 2017'nin "İslam Dayanışma Yılı" ilan edilmesinin tesadüfü olmadığını, İslam dünyasının dayanışma içerisinde olmasına katkı sağlamak istediklerini söyledi.



Ülkede mezhepler arası hoşgörünün bulunduğunu belirten Hasanov, bazı camilerde kılınan vahdet namazlarının buna örnek olduğunu kaydetti.



Dünyada artan islamofobi akımlarına dikkat çeken Hasanov, "İslam dünyasının dayanışmaya ihtiyacı var. Bakü'de yapılacak oyunlar bu dayanışmaya büyük katkı sağlayacak. İslam ülkelerinin Karabağ konusundaki tutumundan genel olarak razıyız. Suudi Arabistan, Pakistan, Ermenistan'ı devlet olarak tanımıyor. Türkiye tanıyor fakat hiçbir diplomatik ilişki kurmuyor. Fakat bazı Müslüman ülkelerinin Ermenistan'la ilişki kurması İslam dayanışmasının ruhuna ters. Ev sahipliği yapacağımız oyunlar, İslam dayanışması için yeni bir dönemin başlangıcı olacak." şeklinde konuştu.



Katılımcılar ve yabancı taraftarlar vizeden muaf olacak



Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Hikmet Hacıyev, İslami Dayanışma Oyunları katılımcıları, taraftarlar ve akreditasyondan geçen gazetecilerin Azerbaycan'a vizesiz gelebileceğini bildirdi.



Hacıyev, oyunları izlemek için yerli ve yabancı yaklaşık bin gazetecinin başvuruda bulunduğunu belirtti.