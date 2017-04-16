Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Tebrik Etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev halkoylaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.



Görüşmede Aliyev, halk oylamasının başarıyla tamamlanması ve katılımın yüksek olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik etti.



Aliyev sonuçları, halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetine verdiği büyük destek olarak değerlendirdi.



İki lider görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin artarak devam edeceğini de bildirdi.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı ayrıca bir de tebrik mektubu gönderdi.



Aliyev mektupta şu ifadelere yer verdi:



"Aziz Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına değişikliği öngören referandum un başarıyla sona ermesi nedeniyle sizi ve sizin simanızda kardeş Türkiye halkını yürekten kutluyorum.



Referandumun sonuçları halkın size olan güven ve saygının tezahürü, kardeş Türkiye'nin daha da gelişmesi ve güçlenmesi yönünde yaptığınız başarılı siyasete ve hizmetlerinize verilen değerdir. Hiç şüphe yok ki, bu referandum kardeş ülkenizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır, istikrarlı ve güçlü Türkiye'nin uluslararası alanda rolünü ve konumunu daha da güçlendirecektir.



Memnuniyetle belirtmek istiyorum ki, son yıllarda Azerbaycan ve Türkiye arasında işbirliği ilişkileri büyük bir mesafe kat etmiştir. İkili ve çok taraflı düzeyde başarılı işbirliğimiz, hem de ortak çabalarımızla gerçekleştirdiğimiz büyük ölçekli projeler bölgede barışa, istikrara ve gelişmeye hizmet ediyor.



Ortak çabalarımızla istisnai nitelik taşıyan ilişkilerimiz, ülkelerimiz arasında teşekkül etmiş dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklık ilişkileri halklarımızın refahı ve ülkelerimizin yararına bundan sonra daha da genişleyecek ve pekişecektir" - BAKÜ