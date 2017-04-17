Azerbaycan Basını: Türkiye Tarihi Seçimini Yaptı

Anayasa referandum oylamasına geniş yer veren Azerbaycan basını, gazete ve internet haber sitelerinde gelişmeleri "Türkiye tarihi seçimini yaptı" başlığı ile duyurdu. Türkiye'deki sandıkların açılmasının ardından gelen sonuçlar, Azerbaycan medyasında da saniye saniye takip edildi. Sosyal medyada referandum sonuçlarına ilişkin yorumlar yapıldı. Ülkenin en önemli internet haber sitelerinden olan Yeni Çağ:"Türkiye 'evet' dedi, kardeş ülkede yeni dönem başlıyor" başlığını attı. Haberde, Türkiye'de gerçekleştirilen anayasa referandum unda "Evet" sonucu çıktığı kaydedildi. Basında ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin 'nin (CHP) oy verme ve oyların sayılması sırasında kanun ihlallerinin yapıldığını savunduğu haberler de yer aldı. Azerbaycan'ın diğer bir internet haber sitesi olan Azxeber ise, "Erdoğan'dan referandum açıklaması: 'Halkın iradesi galip geldi'" diye başlık attı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleştirmiş olduğu konuşmaya yer verildi. Ayrıca Azxeber.com internet sitesinin Facebook hesabında da referandum la ilgili kullanıcı yorumları yapıldı. - Kan