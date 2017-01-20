Azerbaycan 20 Ocak Şehitlerini 27. Yıl Dönümünde Anıyor

Azerbaycan 20 Ocak şehitlerini anıyor. 20 Ocak 1990'da Sovyet güçlerinin Bakü'ye girmesi sonucu yaşanan facianın 27. yıldönümü yapılan resmi törenle anıldı. Sabah erken saatlerden başlayan anma törenine Azerbaycan'ın bir çok yerinden gelen vatandaşlar katıldı.



Şehitlik ziyareti için Bakü ve Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerinden gelenler, şehitlik önünde uzun kuyruklar oluşturarak mezarlara kırmızı karanfiller bıraktı. Azerbaycan'da 20 Ocak olaylarının 27. yıl dönümünde şehit olanların anısına saat 12.00'da trafik akışı 1 dakikalığına durdu.



Hazar Denizi kıyısındaki gemiler, metro trenleri, trenler ve otobüsler siren ve kornalar ile şehitleri anarken, askeri kışlalarda, devlet dairelerinde bayraklar yarıya indirildi.



Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hükumet yetkilileri, milletvekilleri ve diplomatlar ise sabah saatlerinde Şehitler Hiyabanı'na gelerek 20 Ocak faciasının kurbanlarının mezarlarını ziyaret edip, şehitlik anıtına çelenk bıraktı.



Yoğun katılım nedeniyle şehitliğe çıkan bütün sokaklar ulaşıma kapatıldı. Dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için de Azerbaycan'ın yabancı ülkelerdeki büyükelçilikleri, diplomatik temsilcilikleri ve Azerbaycan toplulukları tarafından anma törenleri yapıldı.



20 Ocak şehitlerini anmak için gelen Cabir Memmedov,"O günleri çok iyi hatırlıyorum. Milletimiz için çok ağır günlerdi. Öyle bir zamanda Sovyet askerinin vatandaşlarının üzerine gelebileceğini hiç kimse düşünemezdi. Sovyet tanklarını gece saatlerinde insanlara saldırmasını hiç kimse beklemiyordu. Allah milletimize bir daha böyle bir gün göstermesin ve şehitlerimize rahmet eylesin" diye konuştu.



Elifağa Rehimov ise,"Bütün halkımıza başsağlığı diliyorum. Allah'tan o dönemde yaralanan insanlara acil şifa diliyorum. Devletimiz ve bayrağımız her zaman var olsun. Bu şehitlerimiz unutulmayacak ve her biri halkımızın kalplerinde yaşayacak." dedi.



20 Ocak olayları



Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü için mücadele tarihine kahramanlık sayfası gibi dahil olan 20 ocak 1990'da, Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları ileri süren Ermenistan'ın işgalci girişimlerinden ve eski SSCB yönetiminin buna göz yummasından öfkelenen, Bakü sokak ve meydanlarına çıkarak buna itirazını bildiren halka karşı SSCB ordusunun askeri güç ile karşı koyması büyük facia ile sonuçlandı.



19-20 ocak 1990 gecesi önceden olağanüstü hal ilan edilmeden, SSCB ordusu Azerbaycan'a karşı askeri operasyonlara başladı. Facia zamanı 137 kişi öldürüldü, 744 adam ağır yaralandı, 841 kişi ise yasa dışı gözaltına alındı. - BAKÜ