Azdavay Kaymakamının Köy Ziyaretleri

Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Sabuncular köyünü ziyaret etti.



Sabuncular Köyü köy konağında düzenlenen toplantıya Sabuncular, Sada, Söğütpınar, Akçaçam, Çakıroğlu ve Hoca Köyü muhtarları ile vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Çakmak, her ay bir köyü ziyaret ettiğini belirterek, köylerin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini söyledi.



Toplantıya katılan muhtarlar ve vatandaşlar köylerinin ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.



Köylerin genel sorunları arasında yol ve su hizmetlerinin öne çıktığını söylen Kaymakam Çakmak, imkanları ölçüsünde sorunları çözmeye çalışacaklarını belirtti.