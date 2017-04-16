Azdavay'da Maden Sahaları Ağaçlandırılıyor

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Efedağ Mermer tarafından işletilen mermer ocağının rezervi biten bölümlerine fidan dikildi.



Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Başören Köyünde Efedağ Mermer tarafından işletilen 94 bin metrekarelik mermer ocağının rezervi biten bölümlerine fidan dikildi. Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ile mermer firmasının birlikte organize ettiği "Ağaçlandırma Bayramı" etkinliğine Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Azdavay Cumhuriyet Savcısı Kadir Bahadır, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hüseyin Dinçer, Azdavay Garnizon Komutanı Sinan Tanır, firma yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



"Ağaçlandırma Bayramı" adı altında gerçekleştirilen fidan dikim töreninde konuşan Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, yapılan rehabilitasyon çalışmalarını doğaya vefa borcu olarak gördüğünü kaydetti.



Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hüseyin Dinçer de, yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.



Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek ise, Efedağ Mermer yetkililerine Azdavay'a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.



Azdavay Orman İşletme Müdürü Ahmet Nezir de, mermer ocağı tarafından Başören Köyünde 94 bin metrekare alanın kullanıldığını belirterek, çalışmalara son verilen tüm alanların ağaçlandırılacağını kaydetti.



Efedağ Mermer sahiplerinden Ergün Efendioğlu ise, Türkiye'nin 14 milyar ton mermer rezervi ile mermer rezervi bakımından Dünyanın birinci ülkesi olduğunu ifade ederek, Türkiye'de çıkarılan bu mermerlerin ihraç edildiğini belirtti.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, rehabilite edilen alana fidan dikti. Temsili fidan dikiminin yapılmasının ardından Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ile İŞKUR Kastamonu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında işe alınan mevsimlik işçiler, rehabilite edilen alanda fidan dikim çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU