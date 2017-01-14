Azdavay'da Karla Mücadele Çalışmaları

Azdavay ilçesinde köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.



Azdavay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, 2 gündür süren kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açabilmek için aralıksız çalışıyor.



Ekiplerin Zümrüt köyü yolunu açmak için çalışma yaptığı sırada karşılaştığı 3 kişinin, araçları kara saplandığı için 5 saattir mahsur kaldıkları anlaşıldı.



Yolun ulaşıma açılmasıyla bu kişiler de araçlarıyla yollarına devam etti.



Zümrüt Köyü Muhtarı Erdoğan Sarı, yolu ulaşıma açan ekiplere teşekkür ederek, "İlçemizin 1165 rakımla en yüksek köylerinden olan köyümüzün yolu yoğun kar yağışı sebebiyle sık sık kapanıyor. Bu kış mevsiminde dördüncü kez yolumuzu açan ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.