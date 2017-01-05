Ayvalıkta Okullarda Kitap Fuarları Yayılıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Atatürk İlkokulu'nun ardından bu kez de Abdülvahit Sağlam İlkokulu; öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için kitap fuarı düzenledi.



Öğrencilerin kendi harçlıklarından arttırdıkları birikimlerin hazırlanan kumbaralarda biriktirilerek, biriken paralarla okulun salonuna hazırlanan fuara getirilen yaklaşık 10 bin kitaptan satın almalarına olanak tanınmasının hedeflendiği öğrenildi.



Öğrencilerin kendi tasarrufları ile kendi tercih ettikleri kitapları almasının amaçlandığı fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Abdülvahit Sağlam İlkokulu Müdürü Kudret Öztürk, fuara 38 yayınevinin katıldığını anlattı.



Projenin ilk etabında Kaymakam Namık Kemal Nazlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'in öncülüğünde okullara dağıtılan kumbaraların dağıtıldığını kaydeden Müdür Öztürk, öğrencilerin çok sayıda kitap arasında seçim yapmakta zorlandığını ama en sevdikleri kitapları satın almaktan da son derece memnun kaldıklarını söyledi.



Kitabın öğrencilerin geleceğine yönelik en önemli aydınlanma aracı olduğunu ifade eden Kudret Öztürk, organizasyonun hayata geçmesinde emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen olmak üzere herkese teşekkür etti. - BALIKESİR