Ayvalıklı Minikler Futbolla Buluştu

Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanan BENGİ Projesi kapsamında minikler futbol ile buluştu.



Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve 13 takımın mücadele ettiği turnuvada, birinciliği Kıvanç Sarlıcalı ilkokulu, ikinciliği Sakarya İlkokulu, üçüncülüğü ise İstiklal İlkokulu elde etti.



Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, öğrencilerin spor branşı ile sosyalleşmesine büyük katkı sağlayan bu tip organizasyonların yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Küçük yaşta spora başlamanın önemine işaret eden Kaymakam Nazlı, ilkokul öğrencilerinin sporla birlikte alacağı eğitimin kalıcı olacağını ve çocuklarda küçük yaşta spor kültürünün yerleşmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Ayrıca dereceye giren okullara ödülleri, Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır tarafından verildi.