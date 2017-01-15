Ayvalık Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i Ağırladı

Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı Programı'nın 2. gününde Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, doğup büyüdüğü Burhaniye'deki deve güreşlerini izlemesinin ardından Ayvalık'a geçti.



Ayvalık'ta Şeytan Sofrası, Necdet Kent Kütüphanesi ve Hamidiye Camii'ni ziyaret eden İsmail Rüştü Cerit ve beraberindeki Yargıtay Daire Başkanları ile birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cunda Uygulama Oteli'nde onurlarına verilen akşam yemeğine katıldı.



Yemeğe Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay mensupları, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İstanbul Vali Yardımcısı ve eski Ayvalık Kaymakamı Nihat Nalbant, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Edremit Körfez İlçeleri Kaymakamları, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Balıkesir ve ilçelerinin Cumhuriyet Başsavcıları, Adalet ve Kalkınma Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Ayvalıklı İşadamı Ahmet Sucu, Ayvalıklı Daire Amirleri hazır bulundu.



Gecede konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kendilerine kucak açtığını söylediği Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Ayvalıklı yöneticilere teşekkür etti.



Dostluk üzerine bir anekdot anlatan Yargıtay Başkanı Cirit, kendileri için akşam yemeği düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur şahsında emeği geçen herkese de şükranlarını sundu.



Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit konuşmasının ardından; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Yargıtay yöneticileriyle birlikte; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir, Bandırma, Edremit, Burhaniye, Havran, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcıları, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan'a katkılarından dolayı birer plaket ve hediyeler verdi. - BALIKESİR