Ayvalık, Unesco'nun Geçici Listesinde Yer Aldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinin 'Ayvalık Endüstri Peyzajı' olarak UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığı Paris'te açıklandı.



Ayvalık'ın 'Endüstri Peyzajı' başlığı ile UNESCO'nun geçici miras listesine girdiği belirtildi. Ayvalık'ta 2015 yılında belediye tarafından düzenlenen çalıştayla başlayan süreç, UNESCO Ayvalık Alan Yönetimi Birimi kurulması ile devam etti. Yalın Tüzmen başkanlığındaki bu birim farklı tarihlerde toplantılar yaparak UNESCO için oluşturulan dosyayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim etti. Her yıl tüm dünyadan gönderilen dosyaları inceleyen Paris'teki UNESCO heyetinden olumlu sonuç ise bu yıl geldi. Ayvalık, Endüstriyel Miras başlığı altında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Sonucun bugün internet sitesinde açıklandığını ifade eden CHP'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, şöyle dedi:



"UNESCO Dünya Mirası yolunda büyük bir adım başarıyla geçildi. Ulusal kültür varlığımız Ayvalığımızın dünya miras alanı olarak kabulü yolunda ilk adımı attık. Ayvalık Endüstri Peyzajı olarak UNESCO Dünya Geçici Mirası'nda yer aldığımız Paris'te açıklandı. Aralık 2015'te yaptığımız 'UNESCO Dünya Mirası Yolunda Ayvalık' çalıştayında emeği geçen tüm katılımcılara ve özellikle Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan'a Z. Gül Gürsoy'a ve belediyemiz Şehir Plancısı Yalın Tüzmen'e Ayvalık halkı adına teşekkürü borç bilirim. Hepimize hayırlı olsun. İleriki adımlarda hep beraber olmak dileğiyle."



- Ayvalıkbalıkesir