Ayvalık'ta Yol Onarım Çalışmaları Sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 buçuk ay önce meydana gelen sel afetinde bozulan yolların, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen hummalı çalışmalarla onarılması sürüyor.



Bu kapsamda, ilçe merkezinde Hayrettin Paşa Mahallesi ve Fecir Sokak çevresinde yağışlar nedeniyle ara verilen çalışmalar yağışların kesilmesiyle yeniden başlayarak tamamlandı.



4 ayrı ekiple süren çalışmaların yağışlar nedeniyle zaman zaman aksamasına rağmen büyük gayretlerle devam edeceği bildirildi. - BALIKESİR