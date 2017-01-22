Ayvalık'ta Yol Onarım Çalışmaları Hızlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, olumsuz hava koşulları sebebiyle ara verilen yol onarım çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor.



Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uzun süren yağışlar sebebiyle zorunlu olarak ara verilen yol yapım, onarım ve sağlıklaştırma çalışmaları kentin dört bir köşesinde yeniden başladı. Yağışlar sebebiyle yolların bozulduğunu ve zaman kaybetmeden çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Başkan Rahmi Gençer ise, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden çalışmalarını daha da hızlandırmasını istedi. - BALIKESİR