Ayvalık'ta Yarıyıl Karnesi Heyecanı

Yurt genelinde okullarda 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle de Ayvalık'ta da karne dağıtım töreni düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aliçetinkaya İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Garnizon Komutan Vekili Tabip Yarbay Fatih Özenalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkin Kamacı, Okul Müdürü Abdül Kadir Köksal, okul öğretmenleri ve öğrenciler hazır bulundu.



Okulun başarılı öğrencilerine takdirname ve karnelerini Kaymakam Nazlı'nın yanı sıra hazır bulunan protokol üyeleri verdi.



Törende konuşan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, karnelerinde zayıf notları bulunan öğrencilerin 15 günlük tatili iyi değerlendirmeleri halinde yılsonunda bu zayıfları giderebileceklerini anlattı.



Öğrencilerin; ortaokulunun ardından lise çağlarına geldiklerinde gönüllerindeki okullarda eğitim görebilmesini dileyen Kaymakam Nazlı, okulun öğretmenlerine de başarıl dilemeyi ihmal etmedi.



Kaymakam Nazlı ve Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer daha sonra öğrencilerle kısa sohbetlerde bulunarak onlarla şakalaştı.



Tören, protokol üyelerinin okulun ilkokul kısmındaki minikleri de ziyaret edip, onlara da karnelerini dağıttıktan sonra okuldan ayrılmasıyla sona erdi. - BALIKESİR