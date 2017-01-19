Ayvalık'ta Yağ Fabrikasında Patlama ve Yangın!

Ayvalık'ın Telli Kavak Mevkisi'ndeki bir yağ fabrikasında bugün saat 18.00 sıralarında, zeytinyağı ısıtma kazanlarından birinin vanasında küçük çaplı patlamayla birlikte yangın çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Alevler kısa sürede büyüdü. Olay anında kazanın yakınında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ölen ve yaralanan olmazken fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri, alevleri bir saatte güçlükle söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, fabrika yetkilileri, patlama ve yangınla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.