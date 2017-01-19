Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki bir zeytinyağ fabrikasında saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi
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Haber: Kadri KAYA / AYVALIK, (DHA)
(Tür: Yurt)
Ayvalık'ta Yağ Fabrikasında Patlama
Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki bir zeytinyağ fabrikasında saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki bir zeytinyağ fabrikasında saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi
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