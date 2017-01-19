Ayvalık'ta Yağ Fabrikasında Patlama

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki bir zeytinyağ fabrikasında saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Ayvalık'ta Yağ Fabrikasında Patlama

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'ndeki bir zeytinyağ fabrikasında saat 18.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Kadri KAYA / AYVALIK, (DHA)

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Balıkesir, Ayvalık, İtfaiye, Patlama, Polis, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads