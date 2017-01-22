Ayvalık'ta Sürücülerin Gönül Yolu Çilesi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Gönül Yolu Köprüsü'nün inşaatı tüm hızıyla sürerken, olumsuz hava koşulları sebebiyle köstebek yuvasına dönmesi sürücüleri çileden çıkardı.



Ayvalık merkez ile Lale Adası arasındaki tali yolun en ufak yağış sonrasında tam anlamıyla kullanılmaz hale dönüştüğünü belirten sürücüler, köprü inşaatını yürüten özel firmanın masraftan kaçmak uğruna yola ince bir asfalt yapmak istemediğini savundu. Toplu taşıma araçları, ticari taksi ile yolcu taşımacılığı yapan bir çok sürücü, tali yoldan her geçişte araçlarının çamur deryasına saplanması sebebiyle araçlarında ciddi hasarlar meydana geldi.



Araç trafiğinin yanı sıra tali yoldan yaya olarak bile geçişin son derece zor olduğunu belirten vatandaşlar, bu yıl kış mevsiminin çetin şartlarda geçtiğine işaret ederek, inşaatı yüklenen firmanın biran önce çözüm bulmasını istedi.



Konuyla ilgili firma yetkilileri ise, ellerinden geldiğince tali yolu düzeltmeye çalıştıklarını ifade etti. - BALIKESİR