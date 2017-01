Ayvalık'ta Protokol Üyeleri Öğrencilere Kitap Okuyacaklar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kitaptan Kanatlar' adını taşıyan proje kapsamında öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Ayvalık Kaymakamlığı ile Ayvalık Belediyesi'nin de ortağı olduğu projenin protokolü imzalandı.



Kaymakamlık makamında gerçekleşen imza töreninde, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Rahmi Gençer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır hazır bulundu.



Projeyle, ilçedeki okullarda eğitim ve öğretim gören öğrencilere Kaymakam Nazlı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Gençer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahadır ile ilçedeki daire amirleri her ayın ilk haftasında seviyelerine uygun kitap okuyacakları öğrenildi.



Proje kapsamında okul ve kurumlarda her gün en az 20 dakika kitap okuma saati organize edilirken, 4 ay sürecek projenin 13 Şubat'ta başlayıp, Haziran ayında sona ereceği ve her ayın son haftası ayın en verimli kitap okuyan öğrencileri seçilerek ödüllendirileceği de gelen bilgiler arasında.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, kısa bir süre önce Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde, Bengi Projesi'nin başlatıldığını hatırlatarak, "Balıkesir'de eğitim ve öğretimin geliştirilmesiyle, incelenmesine yönelik bu proje kapsamında bizde Ayvalık'ta okuma etabıyla katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımızın ve yetişkinlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına yola çıkarak hazırladığımı proje kapsamında, ilçemizdeki okullarda eğitim gören çocuklarımız haftanın Pazartesi ve Cuma günlerinde sabah saat 09.00 ile 09.20 arasında 'Okuma Saati' olarak ayrılan saatte kitap okuyacaklar. Buna tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, meslek örgütleriyle halkımız da dahil edilecektir. Böylelikle biz kitap okumayı başta öğrencilerimiz olmak üzere toplumumuzun tüm katmanlarına yaymayı planlıyoruz. Belediyemizde projenin amacına ulaşması için 3 öğrenciye diz sütü bilgisayar, 200 öğrenciye bisiklet ve 50 öğrenciye de mini tablet verecektir. Bugün imzaladığımız protokol de bunu içermektedir. Kaymakamlık olarak da bizlerde projeye kitaplarla destek vereceğiz. Bu vesile ile Türk halkının okuma alışkanlığını birkaç basamak yukarılara çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise projenin adının 'Bengi Ayvalık' olduğunu belirterek, "Aynı zamanda da 'Kitaptan Kanatlar' adı da verilmiş olan bu projeye tam destek veriyoruz. Valiliğimizin yanı sıra Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı bu projede Ayvalık Belediyesi olarak yer almaktan son derece mutluyuz. Hakikaten de kitap okuma alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmak çok önemli. Yaklaşık 10 bin çocuğumuz bu projenin içinde yer alacaklar. Bu çok büyük bir rakam. Bizde belediye olarak çocuklarımızı kitap okumaya özendirmek için onlara sürpriz hediyeler hazırladık. Proje kapsamında bende Sayın Kaymakamımız gibi okullara gidip çocuklarımıza kitap okuyacağım. İnşallah bu proje benim de kitap okuma alışkanlığımı yeniden kazandırır. Çok güzel bir proje. Halkımızın da katılmasını bekliyoruz." diye konuştu.



Öte yandan 13 Şubat'ta başlayacak proje Ayvalık'taki okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından da büyük bir heyecan ve memnuniyetle karşılandı. - BALIKESİR