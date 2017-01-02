Ayvalık'ta Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde yol kenarında park halindeki bir otomobil bir anda alevler arasında kaldı.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler kısa sürede motor kısmında çıkan yangınla alev ve dumanlar arasında kalan otomobili söndürdü.



Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin de itfaiyenin araç yangınına müdahalesi sırasında çevre güvenliği aldığı gözlendi.



Yangının aracın şase yapması sonucunda meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. - BALIKESİR