Ayvalık'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı



BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, ilçe merkezinin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi, Armutçuk mevkii istikametinden gelen Sadullah Abadan yönetimindeki 06 EA 9631 plakalı özel otomobil eski otogar önündeki yol ayrımından u dönüşü yapmak istedi. Ancak o sırada otomobilin arkasından gelen Murat Erim yönetimindeki 35 KB 6322 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Murat Erim ağır yaralanırken, motosikletin arkasında bulunan Seyfi Erim ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar müşahede altına alındı. Yapılan müdahaleler sonrasında motosiklet sürücüsü Murat Erim'in de hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(SS-