Ayvalık'ta manav yangını korkuttu



BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Perakende Sebze Hali içerisinde bir manav dükkanında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın merkezinde bulunan Perakende Sebze Hali içerisinde ilçenin sevilen esnaflarından Orhan Gürtepe ve oğullarına ait Manav Kardeşler adlı dükkanda yangın çıktı. 22.30 sıralarında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin kısa sürede ulaşıp, müdahale etmesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

4 arasöz ve kalabalık bir itfaiye ekibiyle müdahale edilen yangında manav dükkanında ciddi maddi hasar oluştu.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre; çıkan alevlere zamanında müdahale edilememesi halinde, ilçe merkezindeki Perakende Sebze Hali'nde bulunan tüm manav, kasap, şarküteri ve işyerlerinin küle dönebileceği belirtildi.

Yangının sebebi henüz öğrenilemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.