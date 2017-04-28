Ayvalık'ta Kut Zaferi'nin 101. Yıldönümü Unutulmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Osmanlı Devleti'nin İngilizlere karşı kazandığı Kut'ül Amare Zaferi'nin 101. yıldönümü nedeniyle Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde bir kutlama programı gerçekleştirildi.



Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Garnizon Komutanı Albay Aydın Nazlı, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, İlçe Jandarma Komutanı Özay Dörttepe, İlçe Müftüsü Orhan Tosun, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Düzenlenen programda konuşan okul müdürü Nadir Çağıl, bundan bir asır önce 29 Nisan 19146 tarihinde kazanılan Kut Zaferi'nin 101. Yıldönümünü kutladı.



Müdür Çağıl yaptığı konuşmada, "Birinci Dünya Savaşı'nın her cephesinde başta İngilizler olmak üzere düşmanlarımızın öfkeyle, dostlarımızın ümitle, ama tüm dünyanın şaşkınlıkla takip ettiği bir mücadele ortaya koyduk. Ateşkes anlaşması imzalandığında, Osmanlı Ordusu tüm cephelerde savaşmaya devam ediyordu. Galiçya'da, Yemen'de, Başkanlar'da yani ortada çökmüş, bitmiş, teslim olmuş bir ordu, bire devlet yoktu. Bizim en büyük talihsizliğimiz cephede kazandıklarımızı masada kaybetmemizdir" dedi.



Halil Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu'nun Kut Şehri'ni kuşatmasının 4 ay 23 gün sürdüğünü anlatan Ayvalık Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nadir Çağıl, "Bu zorlu kuşatma ve savaşın sonunda 29 Nisan 1916'da General Sir Charles komutasındaki İngiliz Ordusu teslim olmak zorunda kaldı. İngilizlere göre; Kut yenilgisi 1842'deki Afganistan-Kabil bozgunundan sonra İngiliz Ordusunun yaşadığı en büyük büyük yenilgi. Tarihçiler ise bunu İngiliz savaş tarihinin en büyük mağlubiyeti olarak görürler. Bütün Türklere şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan, Kut'ül Amare zaferi 1952 tarihine kadar, 'Kut Bayramı' olarak kutlanmıştır. Türkiye'nin NATO üyeliği dolayısıyla da bu kutlamalar kaldırılmış ve bu zafer unutulma aşamasına kadar gelmiştir" diye konuştu.



Okul müdürü Nadir Çağıl'ın konuşmasının ardından öğrenci ve öğretmenlerin günün anlam ve önemine ilişkin şiir ve konuşmaların ardından tören sona erdi.



Törenin ardından Ayvalık Belediyesi tarafından katılımcılara pilav-ayran ikramında bulunuldu. - BALIKESİR