Ayvalık'ta Kodlama Eğitimi Köy Okullarında da Başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde süren Kodlama Eğitimi, ilçenin kırsal mahallelerinden Akçapınar İlkokulu'nda başladı.



Akçapınar İlkokulu'nda verilen eğitimde öğrenciler; algoritma ile tanışıp bilişim dünyasının faydaları ile tanışıp, uygulama yapma imkanı buldular.



Sınıf öğretmenleri Bilgihan Aydın muhabirimize yaptığı açıklamada, çocukların kodlama ve algoritma konularında bilgi ve becerilerini arttıracak bir etkinlik yaptıklarını vurgulayarak, "Amacımız çocuklarımıza bilişimi en faydalı şekilde öğrenmeye teşvik etmektir" dedi.



Teknoloji ile ilgili gelişmelerin eğitim ve öğretime katkısının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Aydın, düzenlenen eğitimlere destek veren Yazılım Mühendisi Gamze Oruç Altınok'a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.



Ayvalık'ta ilk kez bir köy okulunda bilişim eğitimi veren Yazılı Mühendisi Gamze Oruç Altınok ise hedeflerinin ezber sorgulamayan, eleştirmeyen nesil yerine, yüzyılın becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için erken yaşta kodlama eğitimi ile bu becerileri aşılamak olduğunu söyledi.



Kodlamanın sadece bilgisayar ile sınırlı olmayıp, disiplinler arası etkileşim açısından da çok önemli olduğuna işaret eden Altınok, "Çocuklar erken yaşta algoritmik düşünce becerisini kazanarak farklı alanlarda yaratıcı düşünce ve sorgulama ve problem çözmeleri kolaylaşacaktır" ifadelerini kullanarak, Akçapınar İlkokulu'nda düzenledikleri eğitime destek veren Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile Sınıf Öğretmeni Bilgihan Aydın'a teşekkür etti. - BALIKESİR