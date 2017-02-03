Ayvalık'ta Hedef Kırmızı Mercanları Korumak

BALIKESİR'in yılın 12 ayı dalış yapılabilen ilçesi Ayvalık'ta, sualtı güzellikleri arasında en dikkat çekici özelliği olan kırmızı mercanların korunması için çalışma başlatıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Ayvalık İlçe Müdürlüğü, kırmızı mercanların bulunduğu 6 noktanın avlanmaya yasaklanıp, koruma altına alınması ve tonozlama sistemi yapılması için ilgili bakanlığa sunulmak üzere dosya hazırlamak üzere harekete geçti.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, iki yıl önce Ayvalık'ın Deli Mehmet 1, Deli Mehmet 2, Ezerbey, Kerbela, Tokmaklar ve Çiçek Adası mevkilerinde bulunan yaklaşık 150 yıllık kırmızı mercanların terkedilmiş av araçları ve teknelerin çapaları tarafından zarar gördüğünün tespit edilmesi üzerine, bunun önüne geçilmesi için proje hazırladı. Proje kapsamında Ayvalık İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından deniz dibindeki hayalet ağlar toplandı.



Ayvalık Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü şimdi de teknelerin çapaları ve avlanma nedeniyle oluşan zararın önüne geçilmesi için de kolları sıvadı. Bu kapsamda ilk olarak geçtiğimiz günlerde ilk olarak Ayvalık'taki dalış okullarının temsilcileri ile biraraya gelindi. Toplantıda, ilçedeki kırmızı mercanların bulunduğu altı noktada balık avcılığının yasaklanması ve sadece dalış açık olacak şekilde tonoz sistemi ile korunması konusunda görüş birliğine varılıp, bu konuda hazırlanacak dosyanın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na sunulması konusunda görüş birliğine varıldı.



Denizin 30 metre dibinde yaşayan dünyaca ünlü kırmızı mercanların her yıl yalnızca bir santim büyüyebildiğine ve boylarının 1,5 metre civarında olduğuna dikkat çeken Prodivers Dalış Okulu Yöneticisi Nuri Büyükdilsiz, "Bu nedenle bu su altı güzelliğinin korunması çok önemli. Ayvalık'ta kırmızı mercanların bulunduğu altı noktanın balık avcılığa kapatılıp, koruma altına alınması ve buralara tonozlama sistemi getirilmesi büyük önem taşıyor. Biz bu bölgeler gittiğimizde, çapa atmak zorundayız. Ne kadar iyi yere atmaya çalışsak ta göremediğimiz için kırmızı mercanlara zarar verilebiliyoruz. Bu noktaların tonozlanması gerekiyor. Bu tonozların dünya haritalarına işlenmesi gerekiyor. Bu çok zor ve meşakkatli bir olay ama bu konuda çalışma başlatıldı. Gemi güzergahında olan bölgeler var belki tonozlama olmayabilir ama balık avcılığına yasaklanması da önemli bir adım olur" dedi.



- Balıkesir