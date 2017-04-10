Ayvalık'ta Gönül Tuna Müzik Topluluğu'ndan Yılın İlk Konseri

Balıkesir' in Ayvalık ilçesinde; Kent Konseyi bünyesindeki Gönül Tuna Müzik Topluluğu, şef Gönül Tuna yönetiminde 2017 yılının ilk konserini İsmet İnönü Kültür Merkezinde verdi.



3,5 aylık çalışmadan sonra gerçekleştirilen ve 'Eski Sevdalar' adını taşıyan Türk Müziği konserinde, kompozisyona uygun eserler seslendirildi.



Kıymet Nesrin Seçer' in sunduğu Nihavend ve Acemkürdi makamında eserlerden oluşan konserde koro ve solistler, salonu dolduran izleyiciler tarafından büyük beğeniyle alkışlandı.



Şef Gönül Tuna'nın da iki eser seslendirdiği konser sonunda izleyicilerin coşkulu alkışlarına karşılık 'Mazi Kalbimde Yaradır' tangosu yapıldı. - BALIKESİR