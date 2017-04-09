Ayvalık'ta Gençlik Hareketi'nden 'Kaskını da Al Gel' yürüyüşü



BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Goodyear Lastikleri arasında imzalanan iş birliği protokolüyle yurt genelinde başlatılan "Trafikte Gençlik Hareketi", Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi gönüllü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen bir yürüyüşle devam etti.

Trafikte sürücüler ve yayaların kurallara uymasının öneminin yanı sıra özellikle motosiklet tutkunu gençlerin motosiklet kullanırken, kask ve koruyucu kıyafetlerle olası bir kazadan daha az etkilenmesinin mesajlarının verildiği yürüyüşe motosiklet kulüpleri ve Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu bünyesindeki engelliler, Polis ve Jandarma motosiklet timleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğretmenevi'nden ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan 'Kaskını da Al Gel' adlı yürüyüşte öğrencilerin motosiklet kullanımı sırasında kask kullanımının önemine ilişkin pankartlar ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanında Pakmaya Kenan Kaptan MTAL Gençlik Hareketi üyesi öğrenciler; Ayvalık Belediyesi, Şoförler ve Otomobilciler Odası ve esnaflardan temin ettikleri kaskları motosiklet sürücüsü olup da kaskı bulunmayanlara dağıttı.

Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri; Hasan Soner Çetinkaya, Osman Ataberk Sarı, Melih Aksu, Eda Dede ve Yasemin Dağlı; Koordinatör Öğretmenleri İsmail Yeşil ve Suna Fegendemir'in öncülüğünde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı'nın destek verdiği etkinlikte konuşan Türk Chopper Motosiklet Edremit Grup Başkanı Gökhan Yılgın yaptığı konuşmada trafikte motosiklet sürücülerinin kask ve ekipmanlarını kullanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak; trafikte sürücülerin, motosikletleri de fark etmelerini istedi.

Etkinlikte konuşan ASTED Genel Koordinatörü ve Medya Ayvalık Gazetesi'nin Görme Engelli Muhabiri Namık Tuncel, yıllar önce yaptıkları bir araştırmada Türkiye'de engellik oranının en büyük nedeninin trafik kazaları olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Bunun üzerine Ayvalık'ta trafik kazalarının önüne geçebilmek adına 'Ağaç Yaşken Eğilir' düşüncesiyle ilkokullarda trafik eğitimi çalışmaları başlattıklarını anlatan Namık Tuncel, "Şimdi ise o yıllarda ilkokul sıralarındaki çocuklarımız bugün bizlere trafik kazalarına karşı önemli eğitimler veriyorlar. Bunu gururunu yaşıyoruz" dedi.

Etkinlikte konuşan Jandarma Uzman Çavuş Ali Uçan motosiklet kullanımı sırasında kask kullanmamanın olası bir kazada çok daha büyük yaralanmalarla, ölümlerin habercisi olduğunu kaydetti.

Etkinlikte muhabirimize açıklamalarda bulunan Pakmaya Kenan Kaptan MTAL Müdürü Hüseyin Aday, Trafikte Gençlik Hareketi Projesi kapsamında okul bünyesindeki öğrenci grubunun 'Kaskını da Al Gel' adını taşıyan bir çalışmaya daha imza atmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ayvalık'ta motosiklet kullanımının oldukça yüksek bir oranda olduğuna dikkat çeken Müdür Aday, "Bu motosiklet sürücülerinin bir çoğu kask ve ekipman kullanmadığı için bir çok kazada can veriyor yada kalıcı sakatlıklara maruz kalıyorlar. Bunun yanı sıra motosikletler trafikte pek kale alınmıyor. Okulumuz bünyesindeki gençlerimiz de bu olumsuzluklara dikkat çekebilmek için böylesi anlamlı bir etkinliği hayata geçirdiler. Kendilerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

'Kaskı'nı da Al Gel' etkinliği hafta içi de Pakmaya Kenan Kaptan MTAL öğrencilerinin Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleriyle katılacakları trafik denetimlerinde kask kullanmayan motosiklet sürücülerine kask dağıtımı ile sona ereceği öğrenildi.