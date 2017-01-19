Ayvalık'ta Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen'e Daire Amirlerinden Veda Yemeği

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, eğitim ve öğretime dev katkılar sağlayan sevilen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen için Ayvalık Kaymakamlığı öncülüğünde bir veda yemeği düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Ayvalık Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen veda yemeğine; Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve eşi İlçe Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Gülçin Nazlı'nın yanı sıra daire amirleri, ilçeye kapsamlı bir Güzel Sanatlar Lisesi inşa edip bağışlayan işadamı Cihan Şişman, Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, Uluslar arası Kadın Sanatçılar Derneği Ayvalık Şube Başkanı Gamze Oruç Altınok, Melas Sanat Evi Sanat Yönetmeni Ata Mahmut Altınok ve Erkan Bilen'i seven dostları katıldı.



Gecede konuşan Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, görev süresi dolan devlet memurlarının tayinlerinin çıkmasının üzücü de olsa bir gerçek olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan o görev yaptığınız yerden tayininiz çıktığında geri de ne bıraktığınızdır. Eğer geride bıraktıklarınızı sizi hayır ile yad ediyorsa, bu en büyük hizmettir. Erkan Bilen de bunu başarmış bir arkadaşımızdır. Biz, bu değerli arkadaşımızın bundan sonraki görevinde de en iyi hizmeti vereceğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Biz, Erkan Bilen'e yeni göreviyle, gelecekteki iş ve özel hayatında da başarılar diliyoruz" dedi.



Kaymakam Nazlı konuşmasında, halen bekar olan Erkan Bilen'in karşısına hayırlı bir kısmet çıkarak yuvasını kurmasını da dilemeyi ihmal etmeyerek, Bilen'e daire amirleri tarafından ortaklaşa alınan bir hediyeyi teslim etti.Ayvalık Uygulama Oteli adına da personelden Serkan Filiz, Erkan Bilen'e bir buket çiçek takdim etti.



Gecede konuşan Ayvalık'ın başarılı eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise; 2014 yılında Ayvalık'taki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başladığını hatırlatarak, "2014 yılı benim hayatımda bir dönüm noktasıdır. 2014 yılına kadar değişik yerlerde çalıştım. Fakat 2014 yılında Sayın Kaymakamımızdan devlet adamı olmayı öğrendim. Ondan sonraki süreçte de hep o yolda mücadele vermeye çalıştım. Devlet Adamı olmak çok farklı bir şey. Bu yüzden ben bana desteklerinden dolayı ve önümü açtığı için, bire çok konuda tecrübelerini benimle paylaşarak yol gösterici olduğu için Sayım Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR