Ayvalık'ta Dünya Dans Günü coşkusu



BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Dünya Dans Günü nedeniyle Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen dans gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanında; 'Barış ve Özgürlük için, Ayvalık'ı Dansa Kaldırıyoruz' sloganıyla hazırlanan etkinlikte, hemen hemen her daldan dans gurubu performanslarını sergiledi.

Ayvalık Dans Akademisi, Ayvalık Sirtaki, Altınova Şehit Ömer Halisdemir Çok Programlı Lisesi, Dikili Ege Dans Topluluğu, Tülay Gamze Spor Merkezi, Ay-Folk, Uygur Performans Sanatları, Çanakkale, Folklör Araştırma Derneği, Ayvalık Müzik Derneği Sirtaki Topluluğu, Zumba Ayvalık, Kıvanç Sarlıcalı İ.Ö.O gibi guruplar sahne aldığı gösteriler vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Günün finali öncesinde konuşan Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, ilk kez düzenledikleri dans etkinliğinin vatandaşlardan gördüğü büyük ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen sanatçılara ve sanatseverlere teşekkür etti.

Bacan, dans etkinliğinin ve önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir şekilde hazırlanacağının da sözünü verdi.