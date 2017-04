Ayvalık'ta 5 İş Yerini Soyan Zanlı Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5 işyerinden bozuk para çalan kişi, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı.



Polis ekipleri ihbar sonrası tüm işyerlerinin güvenlik kamerasını inceledi. Zanlının 19 yaşındaki H.E. olduğu belirlendi. Bunun üzerine operasyon başlatıldı. Zanlı İzmir'in Dikili ilçesinde gözaltına alınldı.



H.E. mahkeme tarafından Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilerek akıl hastası olup olmadığı belirlenmek üzere gözetim altına alındı. Zanlının 5 işyerinden 1500 TL bozuk para çaldığı öğrenildi - BALIKESİR