Ayvalık'ta 16 Suriyeli Göçmen Yakalandı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 16 göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 16 göçmen yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini Midilli Adası'na götürecek organizatörlerle buluşmak üzere minibüsle ilçeye gelen 16 Suriyeli mülteciyi yakaladı. Aralarında 4 çocuk, 2 kadın bulunan 16 göçmen Polis Merkezi'ne götürüldü. İnsani yardımların yapıldığı göçmenlerin haklarında yapılacak yasal işlemlerin ardından Çanakkale'de bulunan Mülteci Kampı'na gönderileceği öğrenildi. - BALIKESİR