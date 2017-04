Ayvalık Kent Konseyi Genel Kurulu Yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kent Konseyi Genel Kurulu toplandı.



Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantı Konsey Başkanı Filiz Karayelli'nin öncülüğünde yapıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başlayan genel kurul, merhum Gazeteci-Yazar ve Ayvalık Kent Konseyi'nin kurucu Başkanı Ceynur Karagözoğlu'nun anılmasıyla sürdü.



Faaliyet Raporu ve Meclis Çalışma Gruplarının raporlarının değerlendirildiği genel kurul toplantısında; Ayvalık'ın kırsal mahallelerinden Tıfıllar'da maden ocakları açma girişimleriyle, Ayvalık'taki arıtmaların durumları da masaya yatırıldı.



Her iki konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, Tıfıllar'da maden ocağı açmaya çalışan Oremine şirketinin ÇED için olumsuz rapor almasının ardından bu kez de Uludoru şirketi ismiyle yine bölgede altın ve gümüş madeni çıkarma talebiyle başvurarak ruhsat alma girişiminde bulunduğunu vurguladı.



Söz konusu şirketin yeni girişiminde birebir aynı yer olmasa da az bir yer değişikliği ile girişimlerini sürdürebileceğine işaret eden Başkan Karayelli, "Bu nedenle Tıfıllar köy muhtarı konu ile ilgili olarak bilgilendirilerek köylünün de bilgilendirilmesi tarafımızdan belirtildi. Bu konunun takipçisi olacağız." dedi.



Ayvalık'ta çalışması sona erdirilen Şirinkent'teki arıtma tesisinin yeniden faaliyet sokulması için Ayvalık ve Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla, Baski Müdürlüğüne yönelik ziyaretler yapılmasını gündeme getiren Filiz Karayelli, eğer gerçekleştirilecek ziyaretlerden sonuç alınmaması halinde eylem planları hazırlanarak bu eylemlerin hayata geçirilmesiyle ilgili genel kurul üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.



Ayvalık'ın Sahil Mahallesi sınırları içerisindeki Mitralyöz Burnu'ndaki kanalizasyon derin deşarj sisteminde derin çatlak ve deformasyonlar nedeniyle sızıntıların önlenmesi için yapılan yenileme çalışmasında bulunan bir gemiye ait çapanın eski derin deşarj borusunu delmesi ile atık suların kıyıya çok yakın yerden denize karışmaya başladığının tespit edildiğini açıklayan Başkan Karayelli, "Bütün bu olumsuzlukların bir an önce giderilmesi için sorumluları göreve çağırıyoruz. Kent Konseyi olarak konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.



Ayvalık Kent Konseyi'nin genel kurul toplantısı; Temizlik kampanyası ve Akdeniz'i Temizleyelim Projesi'nin mercek altına alınmasının ardından 16 Nisan'da yapılacak olan referandum oylamasının değerlendirilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR