Ayvalık'ın Tarihi Kapılarını Seramiğe Işliyor

HAKAN FİRİK - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Serap Alpay, kızıyla açtığı atölyede Ayvalık'ın tarihi yapılarındaki kapı motiflerini seramiğe işliyor.



Alpay, Rum ve Türk mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan eserleriyle sergi açmayı planlıyor.



İstanbul'dan yaklaşık 20 yıl önce geldiği Ayvalık'ta Halk Eğitim Merkezi'nin (HEM) açtığı kursa katılarak seramik eğitimi alan Alpay, kurs öğretmeninin önerisi üzerine kızı Okşan Alpay ile bir atölye açtı.



Atölyede, kızıyla seramikten yaptığı ürünleri satan Alpay, 2016 yılı Mayıs ayında yaşamını yitiren HEM'deki kurs öğretmeni Tijen Akçan'ın anısına, onun çok sevdiği "Ayvalık kapıları"nı çalışmaya başladı.



Şu ana kadar 4 tarihi kapı motifini seramiğe aktaran ve 5'incisi üzerinde çalışan Alpay, mayısta bir sergi açmayı hedefliyor.



Alpay, AA muhabirin yaptığı açıklamada, başlangıçta kendi çapında, küçük bir atölye kurmak istediğini ancak Ankara'da yaşayan kızının teşvikiyle bu atölyeye kavuştuğunu söyledi.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurduğunu ve aldığı destekle atölyeyi faaliyete geçirdiklerini anlatan Alpay, seramikten hediyelik eşyalar yapıp, sattığını belirtti.



Alpay, kurs öğretmeninin kanserden ölmeden bir sene önce kendisine "Ayvalık kapıları" hakkında bilgi verdiğini ve bunu yapmayı önerdiğini hatırlatarak, kurs arkadaşlarıyla o dönemde 9 kapı örneğini seramiğe işlediklerini ve her birini 3 ayda tamamladıklarını anlattı.



Geçen sene kaybettikleri kurs öğretmeninin anısına bir sergi açmak için kızının kendisini teşvik ettiğini dile getiren Alpay, "Tekrar resimler çekmeye başladık. Önce kızım fotoğrafları çekti getirdi. Tab ettirdik. Onlara bakarak bazı yerlerini çizerek, bazı yerlerini kopyalayarak birebir olması için çalıştık. Mayıs ayında Allah izin verirse bir sergi açmayı düşünüyoruz." diye konuştu.



"Malzememiz doğal çamurdan"



Alpay, toplam 20-21 kapıyı seramiğe aktarmayı hedeflediğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Tarihi Ayvalık kapılarını seramiğe işliyorum. 5'inci eserdeyim, 20-21 kapı yapmayı hedefliyorum. Tamamlanınca, mayısta bir sergi açacağız. Sergide yer alacak kapılarda kullanılan malzememiz doğal çamurdan. Selülozik katılarak hazırlanan plastik çamurdan yapıyoruz kapıları. Önce yoğuruyoruz. Kızım plakaları açıyor bana. Ben de o plakaların üzerine kapıları monte etmeye çalışıyorum. Önce model çıkartıyorum. Modeli kızıma veriyorum o kalıbını alıyor. Kalıplar belli bir süre kuruyor, kuruduktan sonra döküm çamurlarımız vardır sıvı halde. Kalıpların içine döküm çamurlarımızı döküyoruz. Belli bir süre kuruyor bembeyaz hale geliyor. Fırınımızda pişiriyoruz. Pişirdikten sonra boyama aşamasına geçiyoruz."



Çektikleri fotoğraflara birebir çalıştıklarını anlatan Alpay, "Boyadıktan sonra sırlayarak tekrar fırınlıyoruz. Sonra montajlarını yapıyoruz. Altına belirli şeyler ekleyerek sergilemeye çalışacağız." dedi.



Atölyede annesiyle çalışan Okşan Alpay da annesinin yaptığı ürünlere hep ilgi duyduğunu, bu atölyede birlikte hayallerini gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.



Annesinin kurs öğretmenini çok sevdiğini ve ölümünden bir hayli etkilendiğini ifade eden Alpay, şunları dile getirdi:



"Tijen hocayı çok severdi annem. Onun rahatsızlandığını duyunca bayağı kötü hissetti, vefatını öğrenince de 'Ben böyle bir şey düşünüyorum.' dedi. Ben de 'Yapalım' dedim. 'Ayvalık kapıları'nı bize o öğretmişti. Ben hemen Ayvalık sokaklarında dolaşıp kapı kapı fotoğraf çektim. Annem de modellemeye başladı ürünleri. Modelledikten sonra ben kalıplarını aldım. Şu anda 5. kapıdayız."