Ayvalık ilçe Turizm Danışma Bürosu, Ticaret Odası, Esnaf, Sanatkarlar Odası ve Ayvalık Belediyesi, işbirliği ile uygulamaya geçen Ayvalık Lezzet Noktalari Projesi'nde kentin kendine özgün tadları ve bunu uygulan favori mekanları tescilleniyor. Böylece, Ayvalık'ın lezzet haritası çiziliyor.



Ayvalık'ta İç ve dış turizmdeki belirsizlik ve ülkeyi saran ekonomik kriz nedeniyle ayakta durmakta zorlanan işletmelere nefes aldıracak bir proje üretildi.



Ayvalık ilçe Turizm Danışma Bürosu, Ayvalık'ta turizm çeşitliliğini arttırmak ve kentin lezzetlerini öne çıkarmak amacıyla Oda'larla birlikte halkın ve ustaların seçtiği lezzet mekanlarını belirleyecek.



Ayvalık ilçe Turizm Danışma Bürosu, tarafından geliştirilen, Ayvalık Ticaret Odası ile Ayvalık Esnaf Sanatkarlar Odası'nın desteği ile yürütülen proje, Ayvalık Belediyesi tarafından sürerlilik kazanacak. Ayvalık'ın Lezzet Noktaları Projesi'yle kentte alternatif turizm alanlarını geliştirmek isteyen İlçe Ayvalık ilçe Turizm Danışma Bürosu, kent genelinde yeme içme üzerine hizmet veren tüm işletmeleri kapsayacak bir çalışma başlattı.



Ayvalık'ın doğal ve kültürel değerlerinin yanında zengin mutfak kültürünü de öne çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen İlçe Turizm Danışma Müdürü Yasemin Gençer,"Zeytin ve zeytinyağı tadı ile Ege kasabaları içerisinde farklı bir konuma sahip Ayvalık, zeytinyağından aldığı tadı Ege otları ve deniz mahsulleri ile birleştirerek, Akdeniz mutfağı içerisinde kendi çizgisini yaratıyor.Bu değerli birikimin gelişerek Ayvalık mutfağının uluslararası anlamda hak ettiği konuma ulaşması, yemek kültürünün korunması ve daha iyi bilinmesi, başta Ayvalık olmak üzere tüm coğrafya kültürüne büyük katkı sağlayacaktır"dedi.



Ayvalık Lezzet Noktaları Projesi'nin damak tadına düşkün herkes için rehber olacağını kaydeden Gençer, "Lezzet Noktalarında yer almak isteyen işletmelerin,en geç 30 Nisan 2017 tarihine kadar www.lezzetnoktalari.com adresindeki web sitemizden başvuru yapmaları gerekecektir. Balık ve deniz ürünleri, et, kebap ve pide çeşitleri, ev yemekleri, kafe ve bistrolar, pastane ve fırınlar, fast food ve sokak lezzetleri ile meyhanelerden oluşan kategoriden yalnızca tek tercih yapılabilecek."



Ayvalık ilçe Turizm Danışma Müdürü Gençer, internet üzerinden yapılacak oylama ile en fazla kişiden en yüksek puanı alan katılımcının ödüllendirileceğini belirterek, "Halkın Favorisi ve Ustaların Seçtikleri başta olmak üzere farklı kategorilerde çeşitli ödüller ile lezzeti ve kalitesiyle başarısını kanıtlamış, halkın sevgisini kazanmış mekanlarımızı ödüllendirmek ve gastronomi dünyasına daha yakından tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.



Kendi dalında başarı gösteren işletmelerin adresleri ve sahiplerinin gösterileceği katalog ve tanıtım filminde de yer alacak. Ayrıca, projenin gelecek yıl uluslararası platforma taşınacağı belirtildi. - BALIKESİR