Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinden Resim Sergisi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin resim kursuna katılan 13 kursiyer, kurs sonunda açtıkları sergi ile başarılarını taçlandırdı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin resim kursuna katılan 13 kursiyer, kurs sonunda açtıkları sergi ile başarılarını taçlandırdı.
Ayvalık'ta Muhip Özyiğit Kültür Merkezi'nde açılan 2 günlük sergide 13 kursiyere ait yaklaşık 35 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Usta öğretici Nil Gürler'in öncülüğünde Ekim ayından bu yana yaklaşık 7 ay süren hummalı çalışmaların ardından açılan sergiye sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Sergi açılışında Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sercan Ünlü'nün yanı sıra HEM idarecileri ve usta öğreticiler de hazır bulundu. - BALIKESİR