Ayvalık Giritliler Derneği, Mübadeleyi 94. Yılında Farklı Etkinliklerle Andı

Mübadelenin 94. yılı çeşitli etkinlikleri ile anıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Başkan Gençer "Ayvalık'a herkes geçmişine sahip çıktığı için imreniyor"dedi.



Türklerin Cunda (Alibey) Adası'na ilk ayak bastığı yer olarak bilinen yerdeki TAK'ın önünde yapılan törene Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, CHP İlçe Başkanı Ahmet Toker, Ayvalık Giritliler Derneği Başkanı, Coşkun Tunçmen, dernek yönetim kurulu üyeleri sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve onlarca mübadil torunu katıldı.



Zorunlu göçün (Mübadele) içeriğinde büyük acılar barındırdığını belirten Rahmi Gençer, "Atalarımızın şanslı tarafı Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün onları karşılamasıdır. Büyüklerimiz kısa sürede Anadolu'yu yurt edindiler ve Ne Mutlu Türküm diyerek yaşamışlardır. Mustafa Kemal'in çağrısıyla buraya geldiler. Ayvalık'a herkes geçmişine sahip çıktığı için imreniyor. Biz bu birlik beraberliğimize sahip çıkmalıyız. Herkesin Laik Türkiye'ye sahip çıkacağını düşünüyorum."dedi. Yitirilen Mübadiller'in hayrana da Talatpaşa Caddesi'nde helva dağıtımı yapıldı. - BALIKESİR