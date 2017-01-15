Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Çakırca, "İşsizlik Fonu Esnaf ve Sanatkara Hayat Verecek"

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; esnaf ve sanatkarlara işsizlik maaşı bağlanmasını sağlayacak Ahilik Fonu çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, hazırlanan tasarıyla; iflas eden veya dükkanını kapatan esnafın fondan yararlanacağını, esnafın dükkanı açıkken para yatıracağı fona devletin de katkıda bulunacağını hatırlattı.



Hükümet tarafından esnafa yönelik İşsizlik Fonu oluşturulması için düğmeye basıldığını belirten Başkan Çakırca, "İşçilere işsiz kaldıklarında ödenen işsizlik maaşından artık çeşitli nedenlerle dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaf da yararlanabilecek. Esnafın da işsizlik fonundan yararlanabilmesi için yapılan görüşmelerden olumlu yanıtlar aldık. İşsiz kalan esnafın en az 6 ay bu fondan yararlanabilmesi gerekir" dedi.



Fon ile esnaf ve sanatkarlara tasarruf artırıcı bir mekanizma kurulacağını vurgulayan Ayvalık Esnaf ve Sanatkalar Odası Başkanı Melih Çakırca, "Ekonomik nedenlerle işyerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkar, fondan faydalanabilecektir. Söz konusu esnaf ve sanatkar; yeniden iş kurduğunda fondan yapılan ödeme kesilecektir. Gümrük ve Ticaret ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının üzerinde çalıştığı proje bu yıl hayata geçirilecek, altyapısı tamamlanan Ahilik Fonu, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun işsizlik fonunun bir benzeri olacaktır. Esnafın, dükkanı açıkken para yatırdığı fona devlet de belli oranda katkı sağlarken, fon sayesinde işyerini kapatan esnaf ve sanatkarlar hem sağlık hizmetlerinden faydalanacak hem de işsizlik maaşı alabilecektir" ifadelerini kullandı.



Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca yaptığı açıklamada, Ahilik Fonu'na katkı sağlayan ancak ihtiyacı olmadığı için fondan destek almayan esnaf ve sanatkarın belli bir ödeme süresi ve yaş kriterlerini yerine getirdiği takdirde bu parayı toplu olarak alabileceğini de sözlerine ekledi. - BALIKESİR