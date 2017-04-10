Ayvalık, Bu Kez Deniz Kestaneleriyle Anlatıldı
Yemek ve Kültür dergisindeki yazılar arasında Girona'dan Ayvalık'a denizkestanesi sezonunda yaşananlar, üretim ve tüketim kuralları, geleneği, Bizans'tan Japonya'ya dek denizkestanesine dair birçok bilginin yer aldığı bir makale de bulunuyor.
Yemek ve Kültür dergisindeki yazılar arasında Girona'dan Ayvalık'a denizkestanesi sezonunda yaşananlar, üretim ve tüketim kuralları, geleneği, Bizans'tan Japonya'ya dek denizkestanesine dair birçok bilginin yer aldığı bir makale de bulunuyor…
Kaynak: Dunya.com
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