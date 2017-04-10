Ayvalık, Bu Kez Deniz Kestaneleriyle Anlatıldı

Yemek ve Kültür dergisindeki yazılar arasında Girona'dan Ayvalık'a denizkestanesi sezonunda yaşananlar, üretim ve tüketim kuralları, geleneği, Bizans'tan Japonya'ya dek denizkestanesine dair birçok bilginin yer aldığı bir makale de bulunuyor…