Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Ayvalık, Bu Kez Deniz Kestaneleriyle Anlatıldı
Ara
BİST 88.497 %-0,20
DOLAR 3,7306 %0,50
EURO 3,9255 %-0,74
PARİTE 1,0590 %-0,51
ALTIN 150,41 %0,67
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Ayvalık, Bu Kez Deniz Kestaneleriyle Anlatıldı

Yemek ve Kültür dergisindeki yazılar arasında Girona'dan Ayvalık'a denizkestanesi sezonunda yaşananlar, üretim ve tüketim kuralları, geleneği, Bizans'tan Japonya'ya dek denizkestanesine dair birçok bilginin yer aldığı bir makale de bulunuyor.

Ayvalık, Bu Kez Deniz Kestaneleriyle Anlatıldı

Yemek ve Kültür dergisindeki yazılar arasında Girona'dan Ayvalık'a denizkestanesi sezonunda yaşananlar, üretim ve tüketim kuralları, geleneği, Bizans'tan Japonya'ya dek denizkestanesine dair birçok bilginin yer aldığı bir makale de bulunuyor…

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ayvalık, Japonya, Bizans