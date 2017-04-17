Ayvalık AK Parti'de 'Evet' coşkusu



BALIKESİR - Anayasa değişikliği ile ilgili referandum oylamasında Türkiye genelinde "evet" oyları oranı 51,34; "hayır" oyları oranının ise 48,66 olmasıyla kazanılan başarı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de AK Partili'lerin coşku kutlamalarına sahne olu.

Ayvalık'ın Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'in öncülüğünde toplanan kalabalık, Altınova ve Küçükköy mahallelerinden de gelen partililerle adeta gövde gösterisi yaptı.

Havai fişek gösterilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın dev posterleri ve coşkulu marşlar eşliğinde gerçekleşen kutlamalar sırasında konuşan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, ülke daha fazla kalkınsın ve millet daha iyi nefes alsın diye 'Evet' oyu kullandıklarını vurguladı.

Referandum oylamasında 'Evet' ve 'Hayır' kullanan herkesi kucakladıklarını belirten Başkan Kayaalp, "Artık yarış bitti. Bundan sonraki yarışımız dünya ile. Biz dev bir ülkeyiz. Biz hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Biz, biriz ve beraberiz. Et tırnaktan ayrılmaz" dedi.

Referandum seçimleri sonuçlarında Türk Milleti'nin Cumhubaşkanlığı sistemini onayladığını belirten Başkan Kayaalp, "Bize bu seçimde Avrupa; dış ülkeler ve düşmanlarımız bizlerin 80 milyon vatandaş olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini gösterdi. Bir olmazsak eğer; görüyorsunuz kapıda tamtamlar çalıyor. Bizim düşmemizi, yıkılmamızı ve boyun bükmemizi bekliyorlar. Pazarlık masalarına oturmamızı bekliyorlar. Ama bu millet pazarlık masasına oturmaz" diye konuştu.