Ayvacık'ta Sıra Üst Yapıya Geldi

Ayvacık'ta, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde ve sokaklar asfaltlanarak, kaldırım düzenlemeleri yapılmaya başlandı.



Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yapılan altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol ve kaldırımların bozulduğunu belirtti.



Çalışmalar süresince ilçe halkından sabır istekilerini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:



"Nihayet ana yollarımızı sıcak asfalt ile daha modern bir hale getirdik. Şimdi ise ilçemizin birçok noktasında ara yolların yapımına devam ediyoruz. Kent estetiğini sağlamak ve ilçemizi daha modern bir hale getirmek için bundan sonraki dönemde kent mimarisine önem vereceğiz. Edremit Caddemiz üzerindeki kaldırımları Avrupa standartlarına göre engellilerin de kolayca yürüyebileceği halde yeniliyoruz. İlçemiz yapılan çalışmalar ve hizmetler sonrasında daha da güzelleşecektir. Biraz sabır ve hoşgörü çerçevesinde halkımız da modern bir Ayvacık'a sahip olacaktır."