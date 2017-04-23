Ayvacık'ta Denizde 54 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 kaçak, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.



Bugün öğle saatlerinde, motorlu lastik bot ile Ayvacık'ın Eşmece Burnu sahilinden denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Pakistan, Kongo, Gine, Gana ve Cezayir uyruklu toplam 54 kaçak, TCSG 6 Bot Komutanlığı ekibi tarafından farkedildi. Durdurulan lastik bottaki kaçaklar, Sahil Güevinlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklara, burada, giyecek ve gıda maddesi yardımında bulunuldu. Kimlik tespitlerinin ardından kaçakların Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.



- Çanakkale