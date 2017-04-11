Ayvacık'ta "Antep Fıstığı" Üretimi

Ayvacık Belediyesi ilçede 12 köyde üretilen Antep fıstığının daha uygun şartlarda üretilip pazarlanması için çalışma başlattı.



"Ayvacık Belediyesi Antep Fıstığı Geliştirme Projesi" kapsamında verimi düşmüş ve pazarlama faaliyetleri azalmış olan Antep fıstığının yeniden ilçenin ekonomisini artırmaya yönelik çalışmalara başlandı.



Bu kapsamda Gaziantep Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol ile verimi düşmüş Antep fıstığı ağaçlarının tekrardan verime başlaması ve Antep fıstığı üreticilerine pratik ve teorik eğitimin verilmesi amaçlanıyor.





Ayvacık'ta bin 500 dekar alanda yetiştirilen fıstığın yeniden ayağa kaldırılıp ilçede 4-5 milyon civarında ekonomiye katkı sağlanması hedeflenen proje, Belediyesi Meclisi'nin kararıyla oluşturulan bütçe ile faaliyete geçti.



Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, ilçede kurumaya yüz tutmuş Antep fıstığı ağaçlarının yeniden ayağa kaldırılıp, ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.



Antep fıstıklarının çiçek açma zamanı olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:



"Fakat kurtçuk diye tabir edilen bir parazit bu ağaçlara zarar veriyor. Bir de dişi ve erkek fıstığı ağaçlarının tozlaşma zamanı farklı. Farklı olunca da tozlaşma yapılamıyor ve verim olmuyor. Ayvacık bölgesinde binlerce Antep fıstığı ağacından 5 yıldır da verim alamıyoruz. Şimdi üreticiler de ağaçları söker duruma geldi. Sağ olsunlar Gaziantep'te bu konuyla ilgili arkadaşlarla görüştük. Onlar da heyet olarak geldi ve köylerimizde inceleme yaptı. Birkaç gün içerisinde çiçek tozlarıyla beraber ağaçlarda aşılama yapacağız. Budaması ve bakımı da olacak. Tabi zaman içerisinde verim bekliyoruz."



Fıstık üretiminin yapıldığı köylerin muhtarları ve üreticiler, hazırlanan proje sayesinde tekrar verim almayı beklediklerini bildirdi.