Ayvacık'ta 57 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 57 mülteci jandarma tarafından yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde Behramkale Köyü sahili Biber Deresi Mevkisi'nde kaçış hazırlığında mülteciler olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, Mali, Pakistan, Suriye, Kamerun, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan uyruklu 57 mülteciyi yakaladı. Mültecilerin ifadelerinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeyi planladıkları anlaşıldı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen mülteciler, kimlik tespitlerinin yapılıp, ifadelerinin alınmasını ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.