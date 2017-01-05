Ayvacık'ta 57 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında oldukları belirlenen 57 kaçak jandarma tarafından yakalandı.



Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde Behramkale Köyü sahili Biber Deresi Mevkisi'nde kaçış hazırlığında mülteciler olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, Mali, Pakistan, Suriye, Kamerun, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan uyruklu 57 kaçağı yakaladı. Kaçakların ifadelerinden, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeyi planladıkları anlaşıldı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen kaçaklar, kimlik tespitlerinin yapılıp, ifadelerinin alınmasını ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



- Çanakkale