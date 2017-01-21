Ayvacık'ta 42 mülteci yakalandı



ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasadışı yollardan geçmek isteyen 42 mülteci, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.



TCSG 72 Bot Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken bugün saat 02.00 sıralarında, Ayvacık İlçesi Sivrice Mevkii'nden lastik botla denize açılan Suriye, Eritre, Kongo, Afganistan, Angola, Kamerun, Eritre, Fas ve Mali uyruklu 42 mülteciyi fark etti. Müdahale eden ekipler, mültecileri yakaladı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen mültecilere battaniye, eşofman, çorap ayakkabı, su ve gıda kolileri dağıtılıp giyinmeleri ve ısınmaları sağlandı. Mülteciler kimlik tespitinin ardından Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.