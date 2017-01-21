Ayvacık'ta 42 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmek isteyen 42 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.



TCSG 72 Bot Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken bugün saat 02.00 sıralarında, Ayvacık İlçesi Sivrice Mevkii'nden lastik botla denize açılan Suriye, Eritre, Kongo, Afganistan, Angola, Kamerun, Eritre, Fas ve Mali uyruklu 42 kaçağı fark etti. Müdahale eden ekipler, kaçakları yakaladı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara battaniye, eşofman, çorap ayakkabı, su ve gıda kolileri dağıtılıp giyinmeleri ve ısınmaları sağlandı. Kaçaklar kimlik tespitinin ardından Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.



- Kkuyuçanakkale