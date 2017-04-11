Ayvacık'ta 41 Kaçak Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi sahillerinden, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu 41 kaçak, sahil güvenlik tarafından yakalandı. Kaçaklar arasındaki, hamile olan ve doğumuna az bir zaman kaldığı belirlenen Kongo vatandaşı Colon Muyi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Müsellim Boğazı'nda olası kaçışları önlemek için devriye görevi yapan TCSG 28 Bot Komutanlığı ekipleri, bugün saat 02.30 sıralarında, içindeki 41 kaçak ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için Ayvacık'ın Sivrice Koyu'ndan denize açılan motorlu lastik botu durdurdu. Botta, aralarında kadınların da bulunduğu, tamamı yetişkin, Suriye, Kongo, Gine, Irak ve Mali uyruklu kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklara, burada battaniye, giyecek ve yiyecek dağıtıldı, insani ihtiyaçları giderildi. Kaçaklar arasındaki, hamile olan ve doğumuna az bir zaman kaldığı belirlenen Kongo uyruklu C.M. ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçakların, Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



- Ayvacıkçanakkale