Ayvacık'ta 118 Mülteci Yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden umut yolculuğuna çıkma hazırlığındaki 118 mülteci ile birlikte göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.



Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gülpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup mülteci bulunduğunu belirleyince saat 02.00 sıralarında operasyon yaptı. Kumbağ Limanı'na yapılan baskında, Pakistan uyruklu 118 mülteci yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili bağlantılı olduğu ve göçmen kaçakçılığını organize ettikleri belirlenen 2 kişiyi de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirtildi.



- Çanakkale