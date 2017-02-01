Ayva ve Tavuk Çalan Baba ile Oğulları Yakalandı

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde bir pazarcının tezgahından 20 kasa ayva ile bir televizyon, bir çiftlikten ise 950 adet tavuk çalan baba ve 2 oğlu yakalandı.



Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Burhanettin Kaya'nın çiftliğinden 950 adet tavuk, Şeyhvarmaz Mahallesi'nde İsmail Kabakçı'ya ait tezgahtan 20 kasa ayva ve LCD televizyon çalınmasıyla ilgili araştırmada bulundu. Güvenlik kamerası kayıtları ve plaka tanıma sistemi kayıtları incelenerek hırsızlıkta kullanılan aracın plakası belirlendi. Aracın kayıtlı olduğu Bursa Osmangazi İlçesi'ndeki adrese baskın düzenledi. Evin önünde Pamukova'dan çalınan boş ayva kasaları ve evde ise televizyon bulundu. Jandarma, 54 yaşındaki Osman Ö. ile oğulları 32 yaşındaki Murat Ö. ve 23 yaşındaki Mert Ö.'yü gözaltına aldı. Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi. Osman Ö. tutuklanırken, oğulları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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